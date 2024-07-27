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Avcılar'da İETT Otobüsü 3 Araçla Çarpıştı: 3 Yaralı

Kontrolden çıkan otobüs, 3 araca çarparak kaza yaptı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 11:34
Avcılar'da İETT Otobüsü 3 Araçla Çarpıştı: 3 Yaralı

Avcılar'da Feci Kaza: İETT Otobüsü 3 Araca Çarptı

Avcılar'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan İETT otobüsü, 3 farklı araca çarparak durabildi. Tahtakale Mahallesi'nde, Gaffar Okan Caddesi üzerinde yaşanan olayda, 34 NL 8092 plakalı otobüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kazanın Ortaya Çıkışı

Otobüs, önce 2 minibüs ve 1 otomobile çarptı, ardından yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun tabelasına çarparak durabildi. Olayda, işçi taşıyan 34 LLT 556 plakalı minibüsteki 3 yolcu yaralandı.

Yaralıların Durumu

Yaralılar hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı ve yapılan tetkikler sonucunda 1’in sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Otobüs Şoförüne İfade Alındı

Kaza sonrası otobüs şoförü Özgür K., polis tarafından ifadesi alınmak üzere götürülerek serbest bırakıldı.

Yetkililer, kazanın nedenini araştırmaya devam ediyor ve sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çekiyor.

Avcılar'da kontrolden çıkan İETT otobüsü 3 araca çarptı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Tahtakale...

Avcılar'da kontrolden çıkan İETT otobüsü 3 araca çarptı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Tahtakale Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'nden Başakşehir istikametine giden 34 NL 8092 plakalı İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Otobüs, 2 minibüs ve 1 otomobile çarptıktan sonra yolun kenarındaki akaryakıt istasyonunun tabelasına vurup durabildi.

Avcılar'da kontrolden çıkan İETT otobüsü 3 araca çarptı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Tahtakale...

Avcılar'da kontrolden çıkan İETT otobüsü 3 araca çarptı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Tahtakale Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'nden Başakşehir istikametine giden 34 NL 8092 plakalı İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Otobüs, 2 minibüs ve 1 otomobile çarptıktan sonra yolun kenarındaki akaryakıt istasyonunun tabelasına vurup durabildi.

Avcılar'da kontrolden çıkan İETT otobüsü 3 araca çarptı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Tahtakale...

Avcılar'da kontrolden çıkan İETT otobüsü 3 araca çarptı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Tahtakale Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'nden Başakşehir istikametine giden 34 NL 8092 plakalı İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Otobüs, 2 minibüs ve 1 otomobile çarptıktan sonra yolun kenarındaki akaryakıt istasyonunun tabelasına vurup durabildi.

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