Avcılar'da İETT Otobüsü Kazası: D-100 Kapandı

Avcılar'da Üzücü Bir Kaza

İETT otobüsü, Avcılar'da kaza yaptı ve bu olay, D-100 kara yolunun Edirne istikametinde büyük bir trafik sıkışıklığına sebep oldu.

Kazanın Detayları

Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde, içerisinde yolcu bulunmayan 34 HO 1954 plakalı İETT otobüsü, aniden yağış nedeniyle kontrolden çıkarak bir aydınlatma direğine çarptı. D-100'de Trafik Durdu

Çarpma sonucu direk devrilirken, otobüsün yan dönmesi D-100 kara yolunun Edirne yönünü tamamen kapattı. Kaza ihbarının ardından polis ve acil sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Trafik Akışı ve Kurtarma Çalışmaları

Olay yerinde yapılan çalışmalar sırasında trafik akışı yan yoldan sağlanmaya başladı. Kazaya karışan otobüsün kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Avcılar'da yolcusu bulunmayan İETT otobüsünün kaza yapması nedeniyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, aracı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Avcılar'da yolcusu bulunmayan İETT otobüsünün kaza yapması nedeniyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, aracı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Avcılar'da yolcusu bulunmayan İETT otobüsünün kaza yapması nedeniyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, aracı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Avcılar'da, yolcusu bulunmayan İETT otobüsünün kaza yapması nedeniyle D-100 kara yolu Edirne istikameti trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, aracı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Avcılar'da, yolcusu bulunmayan İETT otobüsünün kaza yapması nedeniyle D-100 kara yolu Edirne istikameti trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, aracı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Avcılar'da, yolcusu bulunmayan İETT otobüsünün kaza yapması nedeniyle D-100 kara yolu Edirne istikameti trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, aracı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Avcılar'da, yolcusu bulunmayan İETT otobüsünün kaza yapması nedeniyle D-100 kara yolu Edirne istikameti trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, aracı kaldırma çalışmaları devam ediyor.