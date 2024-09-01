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Avcılar'da İETT Otobüsü Kazası: D-100 Kara Yolu Yeniden Açıldı

Avcılar'da bir İETT otobüsünün kazası nedeniyle kapanan D-100 kara yolu, kaldırma işlemi sonrası trafiğe açıldı.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 13:31
Avcılar'da İETT Otobüsü Kazası: D-100 Kara Yolu Yeniden Açıldı

Avcılar'da Kazalı D-100 Kara Yolunda Gelişmeler

İETT'ye ait bir otobüs, yolcusuz olarak seyrettiği sırada kaza geçirdi. Olay, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Kaza Detayları

34 HO 1954 plakalı otobüs, etkili olan yağmur nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak bir aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk refüje devrilirken otobüs yan yolda savruldu. Bu durum D-100 kara yolunun Edirne istikametinin trafiğe kapenmesine sebep oldu.

Olay Yerinde Yapılan Müdahale

Kaza ihbarını alan güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Trafik akışı, alternatif yan yollarla sağlanırken, ekipler otobüsü kaldırmak için yoğun çaba harcadı.

Trafik Akışı Yeniden Sağlandı

İETT otobüsünün kaldırılmasının ardından D-100 kara yolunun Edirne istikameti tekrar trafiğe açıldı.

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