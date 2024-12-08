Avcılar'da Kahvehane Kurşunlayan Şüpheli Yakalandı

Avcılar'da Gözaltı: Kahvehane Kurşunlaması Olayında Şüpheli Yakalandı

Avcılar'da 24 Kasım'da Yeşilkent Mahallesi G-202 Sokak'ta meydana gelen kahvehane kurşunlama olayı, dikkatleri üzerine çekti. Avcılar Asayiş Büro Ekipleri, ihbarın ardından hızlı bir çalışmaya başladı.

Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganın 34 FGA 826 plakalı aracı kullandığını belirledi. Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda, saldırının faili olarak tespit edilen Çağlar G. (23) adlı genç, evinde gözaltına alındı.

Şüphelinin daha önce 9 suçtan kaydının bulunduğu ve olayda kullandığı silahın da evinde ele geçirildiği bildirildi. >Şu anda Çağlar G.'nin emniyetteki işlemleri sürmekte.

Öte yandan, kurşunlama anının çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilmesi, olayın boyutlarını gözler önüne serdi.