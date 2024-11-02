Avcılar'da Kuyumcu Dükkanına Silahlı Saldırı

Olayın Ayrıntıları

Avcılar'da, sabah saatlerinde Yeşilkent Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanına motosikletli iki kişi tarafından ateş açıldı. Saldırganların kurşunları, kuyumcunun vitrin camına isabet ederek hasara yol açtı.

Polis Ekipleri Olay Yerinde

Olayın bildirilmesi üzerine hızlıca olay yerine intikal eden polis ekipleri, dükkanın içinde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Ekipler, şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

İş Yeri Sahibinin Açıklamaları

Kuyumcu dükkanının sahibi Oğuz Sönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir hafta önce tehdit almaya başladığını ifade etti. Sönmez, "Yurt dışı numaralarından arıyorlar. 'Size 5 milyon lira ceza kestik, bunu sizden alacağız, parayı alamazsak canınızı alacağız.' gibi tehditlerde bulunuyorlar. Bu olayı yaşadıktan sonra tekrar polise müracaat ettik. Bulunmalarını istiyoruz," diye konuştu.