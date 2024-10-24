DOLAR
34,26 0,01%
EURO
37,01 0,01%
ALTIN
3.012,26 -0,69%
BITCOIN
2.301.885,99 -0,78%

Avcılar'da Metrobüs Yangını Kontrol Altına Alındı

Seyir halindeki metrobüsün motorunda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 10:13
Avcılar'da Metrobüs Yangını Kontrol Altına Alındı

Avcılar'da Metrobüs Yangını Gerçekleşti

Avcılar'da, yolculukta olan bir metrobüsün motor kısmında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın, Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne giden metrobüsün motorunda meydana geldi.

Yolcular Güvenli Bir Şekilde Tahliye Edildi

Metrobüsün sürücüsü, acil durum sırasında kapıları açarak yolcuların dışarı çıkmasına olanak sağladı. Yangın ihbarı üzerine, olay yerine hızla itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesi

İtfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayın ardından metrobüs seferleri yeniden normale döndü.

Güvenlik önlemleri

Böyle durumların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemlerinin arttırılması gerektiği vurgulanmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bandırma Balık Hali'nde Palamut Bolluğu
2
ABD Savunma Bakanı Austin, Lübnan ordusuna yönelik saldırılara dikkat çekti
3
TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu'ndan Terör Saldırısına Karşı Güçlü Mesaj
4
Osmaniye'de İzinsiz Altın Üretimi Yakalandı
5
Afyonkarahisar'da Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
6
Kuzey Kore'den Gönderilen Çöpler Güney Kore'yi Teri Kandırdı
7
Avcılar'da Metrobüs Yangını Kontrol Altına Alındı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı