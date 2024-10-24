Avcılar'da Metrobüs Yangını Kontrol Altına Alındı

Avcılar'da Metrobüs Yangını Gerçekleşti

Avcılar'da, yolculukta olan bir metrobüsün motor kısmında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın, Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne giden metrobüsün motorunda meydana geldi.

Yolcular Güvenli Bir Şekilde Tahliye Edildi

Metrobüsün sürücüsü, acil durum sırasında kapıları açarak yolcuların dışarı çıkmasına olanak sağladı. Yangın ihbarı üzerine, olay yerine hızla itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesi

İtfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayın ardından metrobüs seferleri yeniden normale döndü.

Böyle durumların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemlerinin arttırılması gerektiği vurgulanmaktadır.