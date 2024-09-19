Avcılar'da Midibüs Kazasında 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Üzücü Kaza Avcılar'da Meydana Geldi

Avcılar'da, manevra yapan bir servis midibüsü, 4 yaşındaki çocuk Seyfican Taze'nin hayatına mal oldu. Olay, Yeşilkent Mahallesi G-725'inci Sokak'ta dün öğle saatlerinde gerçekleşti.

Olayın Detayları

Seyfican, annesi ve halasıyla birlikte dışarı çıkmıştı. Bisikletiyle yolun karşısına geçtiği sırada, kontrolsüz bir şekilde manevra yapan midibüsün altında kaldı. Çevrede bulunanlar hemen çocuğa yardım ederek hastaneye ulaştırdılar, ancak ne yazık ki hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü Gözaltına Alındı

Olay yerine gelen polis ekipleri, midibüsün sürücüsünü gözaltına aldı ve kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaza anı, yakın bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.