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Avcılar'da Motosiklet Kazası: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

İstanbul Avcılar'da bir motosiklet çekiciye çarptı, baba ve oğlu trajik şekilde yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 19:25
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 19:25
Avcılar'da Motosiklet Kazası: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Trajik Kaza Avcılar’da Meydana Geldi

İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşanan bir kaza sonucu bir baba ve oğlu hayatlarını kaybetti. Üniversite Mahallesi'nde meydana gelen olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza Anı ve Olayın Gelişimi

Yunus Kar (49) yönetimindeki 34 GOC 275 plakalı motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen 55 NF 044 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücü Kar ile yanındaki oğlu Halil İbrahim (17) ağır yaralandı.

Hızlı Müdahale, Ama Sonuç Değişmedi

İhbar üzerine hemen olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen baba ve oğlu kurtarılamadı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kazanın anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve olayın seyrini gözler önüne serdi. Bu tür kazaların önlenmesi için sivil toplum kuruluşları ve belediyelerinin daha fazla önlem alması gerektiği düşünülüyor.

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