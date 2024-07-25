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Avcılar'da Motosiklet Kazası: Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti

Avcılar'da yaşanan korkunç kaza, bir baba ve oğlunun hayatını kaybetmesine neden oldu. Olayın detayları...

Yayın Tarihi: 25.07.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 14:41
Avcılar'da Motosiklet Kazası: Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti

Avcılar'da Acı Kaza: Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti

Avcılar'da meydana gelen trajik bir motosiklet kazası, bir baba ve oğlun yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Üniversite Mahallesi, Firuzköy Bulvarı üzerinde gerçekleşen kazada, Yunus Kar (49) yönetimindeki 34 GOC 275 plakalı motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen bir çekiciye arkadan çarptı.

Olayın Detayları

Kaza, Halil İbrahim Kar (17) isimli gencin babasının motosikletinin arkasında oturmasıyla meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle her ikisi de ciddi şekilde yaralandı. Olayı görenlerin ihbarda bulunması üzerine, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı.

Hayat Kurtarma Çabaları Yetersiz Kaldı

Sağlık ekipleri, yaralı baba ve oğlunu ambulansla en yakın hastaneye sevk etti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, ikisinin de kurtarılamadığı öğrenildi. Bu üzücü kaza, bölgedeki sürücüler için büyük bir ders niteliği taşırken, Kaybedilen hayatlar yüreklere bir ateş gibi düştü.

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