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Avcılar'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Avcılar'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 18:25
Avcılar'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Avcılar'da Yangın Paniği

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, Tahtakale Mahallesi'nde bulunan otluk alanda meydana gelen yangın, yetkililerin hızlı müdahalesi sayesinde söndürüldü.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenemedi

Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alandan gelen haberler üzerine, acil durum ekipleri bölgeye sevk edildi.

İtfaiye Ekibi Özverili Çalıştı

Çok sayıda itfaiye aracının katıldığı müdahale, yaklaşık bir saat sürdü. Yangının kontrol altına alınması ile birlikte, itfaiye ekipleri alanda soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangın nedeniyle çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı, fakat olay yerindeki ekiplerin özverili çalışması sayesinde durum kontrol altında tutuldu.

Avcılar'da, otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Avcılar'da, otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Avcılar'da, otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Avcılar'da, otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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