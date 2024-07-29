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Avcılar'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Avcılar'da yaşanan otomobil kazasında 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 14:25
Avcılar'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Avcılar'da Kaza: İki Araç Çarpıştı

Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiler doğrultusunda, 34 KF 9801 plakalı araç, sürücüsünün Merkez Mahallesi ile Cumhuriyet Caddesi arasında geçiş yapmaya çalıştığı sırada başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 KF 9801 plakalı araç devrildi.

Kaza Ayrıntıları

Kaza sonucunda araçta bulunan kişiler hafif yaralar aldı. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri hızla müdahale etti. Sağlık personeli, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulansla hastaneye kaldırdı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Kaza anı, olayın olduğu bölgede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, aracın caddede ilerleyen diğer bir otomobille çarpması sonucu devrilme anı net bir şekilde yer alıyor. Daha fazla detay için bölgedeki güvenlik kameralarının incelemeleri devam ediyor.

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