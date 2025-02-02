Avcılar'da Pazarcılar Denizköşkler Semt Pazarı'nın Kapatılmasına Tepki Gösterdi

Avcılar'da Pazarcılar Protesto Etmekte

Avcılar'da, Denizköşkler Semt Pazarı'nın mahkeme kararıyla kapatılmasının ardından pazarcılar isyan etti. Esnaflar, kendilerine yeni bir yer gösterilmediğini belirterek Avcılar Belediyesi'nden çözüm bekliyor.

Tezgahlar Kapatıldı

Sabah saatlerinde, Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi'ndeki pazara gitmek isteyen esnaf, caddenin Avcılar Belediyesinin zabıta ekipleri tarafından bariyerlerle kapatıldığını gördü. Bu durum, pazarcıların tepkisini topladı.

Pazarcılar, mahkeme kararıyla kapatılan pazarın yerine yeni yer tahsisi yapılmadığını belirterek belediyeye karşı protestolarını sürdürüyor.

Görüşmeler Devam Ediyor

Belediye ekipleri ile pazarcılar arasında görüşmelerin devam ettiği bilgisi edinildi. Caddede polis ve zabıta ekipleri, pazarcıların bekleyişlerini gözlemektedir.

Resmi Duyuru Dikkat Çekti

Avcılar Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü, çevreye astığı bir duyuruda, "Danıştay 4. Dairesinin '2024/6059' kararı gereği Denizköşkler Semt Pazarı 2 Şubat 2025 Pazar gününden itibaren kurulmayacaktır." açıklamasını yaptı. Bu ifade, durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.