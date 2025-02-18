Avcılar'da Plastik Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın, Avcılar'daki Geri Dönüşüm Tesisinde Patlak Verdi

Avcılar'da, Tahtakale Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi Servis Sokak'ta bulunan plastik geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik yoğun çalışması sonucunda kontrol altına alındı ve alanda soğutma çalışmaları başladı.

Birçok Ekibin Katıldığı Müdahale

Yangına Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece ve Bağcılar gibi 20 ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle tesisin çevresinde büyük bir duman oluştu. İtfaiye ekiplerine AFAD, TÜDAK Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği ekipleri de destek vererek, çalışmalara katıldılar. Türk Kızılay ve bazı belediyeler, yangın alanında çalışan ekiplere ikramlarda bulundular.

Alevler Araçları Vurdu

Yangının etkisiyle, olay yerinde park halindeki bazı araçlar da alevler arasında kalarak kullanılamaz hale geldi. Yangın alanında zaman zaman atıklardan ufak çaplı alevlenmeler de görüldü. İtfaiye ekipleri, bu alevlenmelere karşı olay yerinde bir süre daha soğutma çalışması gerçekleştirecek.

TÜDAK Ekiplerinden İlgi Çekici Bir An

TÜDAK ekipleri, yangın alanında buldukları bir kediyi güvenli bir alana getirerek ona su içirdiler. Ekip, kediyi 'Tüdak' ismiyle sahiplenerek araçlarına aldı.

Avcılar'da plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Avcılar'da plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.