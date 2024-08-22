Avcılar'da Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Avcılar'da Silahlı Saldırı!

Avcılar, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana gelen olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayın Detayları

Güvenlik güçlerinden alınan bilgiler doğrultusunda, yüzleri maskeli iki motosikletli şüpheli, öğle saatlerinde Orhan Gazi Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanının önüne geldi. Şüphelilerden birisi, önce kuyumcuya ardından da yanındaki cep telefonu dükkanına silahla ateş açtı.

Paniğe Neden Oldu

Olayın ardından polis ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Cadde araç trafiğine kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri detaylı bir çalışma gerçekleştirdi. Ger fortunate, olayda yaralanan olmadı. Ancak kuyumcu dükkanına 6, cep telefonu dükkanına ise 7 mermi isabet ettiği belirlendi.

Polis Ekipleri Çalışmalarını Sürdürüyor

Saldırganların kimliği ve bulunduğu yerin tespit edilmesine yönelik polis tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu arada, silahlı saldırının anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Avcılar'da motosikletli şüpheliler tarafından yan yana iki dükkana düzenlenen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Cadde araç trafiğine kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaptı.

Avcılar'da motosikletli şüpheliler tarafından yan yana iki dükkana düzenlenen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Cadde araç trafiğine kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaptı.