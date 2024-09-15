Avcılar'da Silahlı Saldırı: Motosikletli Şahıs İş Yerine Ateş Açtı

Avcılar'da motosikletle gelen iki kişi, bir iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Olayda 3 mermi cama isabet etti.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 15:03
Avcılar'da Silahlı Saldırı: Motosikletli Şahıs İş Yerine Ateş Açtı

Gece Yarısı Silahlı Saldırı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, bir iş yerine motosikletli kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir araç kiralama şirketinin önünde meydana geldi.

Saldırı Anı

Gece saatlerinde meydana gelen olayda, iki motosikletli kişiden biri iş yerine ateş açtı. Saldırı sonucunda, kapalı durumda olan iş yerinin camına 3 mermi isabet etti.

Polis Ekipleri Olay Yeri İncelemesi Yapıyor

Olayın ardından polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği yerde incelemeler başlattı. Zanlıları yakalamak için çalışma başlatan ekipler, kaçan saldırganların izini sürmekte.

Yetkililer, böyle olayların tekrarlanmaması için önlemler alacaklarını belirtti. Olayla ilgili gelişmeler kamuoyuna duyurulacak.

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