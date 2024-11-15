Avcılar'da Sokakta Yumruklu Saldırı: Güvenlik Kamerasında Anbean Kaydedildi

Avcılar'da Sokakta Şok Eden Saldırı

Avcılar'da bir yürüyüş esnasında yaşanan yumruklu saldırı, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Olay, dün akşam Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki Ali A., yürüyüş yaparken arkasından yaklaşan bir şüpheli tarafından darbedildi. Aldığı şiddetli yumruk darbesiyle yere düşen Ali A., çevredeki vatandaşların ihbarıBaşakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık Durumu İyi

Yapılan kontroller sonucunda sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ali A., saldırgandan şikayetçi olmadı. Olay anı ise güvenlik kamerası görüntülerinde, Ali A.'nın valizini taşırken, arkasından gelen şüphelinin yumruk atarak yere düşmesine kadar olan tüm anları içeriyor.

Güvenlik Önlemleri Artırılmalı

Özellikle sokak güvenliği konusunda artan bu tür saldırıların önüne geçmek için yetkililerin gerekli önlemleri alması gerektiği ifade ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.