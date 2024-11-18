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Avcılar'da Sünger İşletmesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Avcılar'daki sünger üreten iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 12:28
Avcılar'da Sünger İşletmesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Avcılar'da Kontrol Altında

Avcılar'da Cihangir Mahallesi'nde bulunan bir sünger üretim iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Henüz nedeni belirlenemeyen yangın sonrası, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın anında 3 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri olayda yaralananlara müdahale etti.

Yangın söndürüldükten sonra bölgede soğutma çalışmaları devam etti. Olayla ilgili detaylar araştırılmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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