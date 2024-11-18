Avcılar'da Sünger Üretim Tesisinde Yangın Çıktı

Yangın Avcılar'da Cihangir Mahallesi'nde Başladı

Avcılar'da, sünger üretilen iş yerinde meydana gelen yangın, Cihangir Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde patlak verdi. Yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkması, çevrede dikkatli gözlemlere neden oldu.

Bölgeye Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Durumun hemen ardından, yangına müdahale etmek üzere çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi olay yerine intikal etti. İtfaiye ekiplerinin yangına olan mücadelesi devam ederken, ayrıca dumandan etkilenen kişilere sağlık ekipleri tarafından hızlı bir şekilde müdahale gerçekleştiriliyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürerken, olay yerine gelen ekiplerin gayretleri ve yangının sebebi ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Avcılar Cihangir Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde sünger üretilen iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Avcılar Cihangir Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde sünger üretilen iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.