Avcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Yakalandı

Avcılar'da Uyuşturucu Operasyonu

Avcılar'da gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonu sonucunda 7 kilogram uyuşturucu ile birlikte toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir haftalık teknik ve fiziki takip sonucunda, Gümüşpala Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir apart otelde harekete geçti. Operasyonda, 3 katlı apart otelde bulunan bir daireye baskın yapıldı.

Gerçekleştirilen operasyonda; 7 kilogram uyuşturucu, 5 kutu içerisinde uyuşturucu ham maddesi, 3 hassas terazi ve motosiklet plakası ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Gözaltına alınan şahısların S.T.E, G.G. ve H.A olduğu belirlendi. Yapılan araştırmalara göre, şüphelilerin uyuşturucu satışını motosiklet kullanarak gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.