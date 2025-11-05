Avcılar’da Yabancı Dil Kursunu Soyan Hırsız Kamerada: 300 Bin Liralık Elektronik Eşya Çalındı

İstanbul Avcılar’da bulunan bir yabancı dil kursuna giren hırsız, cam kapıyı kırıp piyasada değeri yaklaşık 300 bin liralık elektronik eşya ile birlikte kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı; şahıs asansörle binadan ayrıldı.

Olayın Detayları

Olay, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız, 5 katlı binanın en üst katındaki kurs katına geldi. Saat 20.00 sıralarında cam kapıyı çekerek açmaya çalıştı; kapıyı kırdıktan sonra içerideki malzemeleri almak için dışarı çıkıp poşet aradı.

Kurs merkezinde bulunan bilgisayarlar ve elektronik eşyalar çalındı. Şahıs, asansöre binerek binayı terk etti. Olay sonrası kurs sahipleri şahıs hakkında şikâyetçi oldu.

Kurum Koordinatörünün Anlatımı

Kurum Koordinatörü Hatun Başkan yaşanan anları şöyle anlattı:

"Akşam sıralarında geliyor. Kapının kilitli olduğunu görünce zorluyor ama açamıyor. Ardından kapıyı patlatmaya karar veriyor. Kapıyı patlatıyor. Öncesinde kamerayı iptal etmek için kamera kablosu zannettiği doğalgaz kablosunu kesiyor. Kamera aktif çalışmaya devam ediyor. Kapıyı kırdıktan sonra panikle aşağıya inerek gözlem yapıyor. Birisi sesi duyup çıkar diye. Ardından yukarıya tekrar çıkarak bizim masalarımızı karıştırıyor. Burası 5 katlı aktif bir yer. Biz 5’inci katındayız. O sırada panikle sürekli aşağıyı kontrol ediyor. En son bilgisayarları almaya karar veriyor ancak koyacak bir şey bulamadığı için dışarıya çıkarak bir mağazadan poşet satın alıp yukarıya tekrar çıkıyor. Onları toparlayarak kurumdan elini kolunu sallayarak ayrılıyor. Yaklaşık 200 - 300 bin liralık zararımız var. Şikâyetçi olduk. Asansörle inip çıkıyor buraya"

Güvenlik Kamerası Kayıtları

Olay, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde şahsın kapıyı çekip kırması, bilgisayarları taşıması ve asansöre binerek binadan ayrılması yer alıyor.

