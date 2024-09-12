Avcılar'da Yayaya Çarpıp Kaçan Sürücü Yakalandı

Avcılar'da Feci Kaza

İstanbul'un Avcılar ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan A.K.'ye çarparak hayatına mal olan bir sürücü, olaydan sonra kaçtı. Ancak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler asılsız bir şekilde kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için hummalı bir çalışma yürüttü.

Kamera Kayıtları Keşif Aracı Oldu

Firuzköy Mahallesi'nde yaşanan kaza sonrası, emniyet ekipleri olay yerinin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek çarpan aracın plaka bilgilerine ulaştı. Yapılan incelemelerde, söz konusu aracın kiralık olduğu tespit edildi.

Sürücü Gözaltında

Bulunan kiralık aracın Yeşilkent Mahallesi'nde olduğu bilgisi üzerine ekipler, aracı kullanan O.C.S.'yi gözaltına aldı. O.C.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaza Anının Kayıtları Ortada

Öte yandan, yaşanan kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, kazanın detaylarını ve sürücünün kaçış sürecini belgeliyor.