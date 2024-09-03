Avcılar'da Yeni Doğan Bebek Ölümü: 3 Zanlı Tutuklandı

Avcılar'da Bebeğin Ölümü Üzerine Tutuklamalar

Avcılar'da, yeni doğan bir bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Olay, Yeşilkent Mahallesi'nde dün cadde üzerinde yaşandı.

Olayın Gelişimi

Dün cadde üzerinde bulunan yeni doğan bebeğin hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirmesi üzerine polis, hızlı bir müdahaleye başladı. Olayın ardından H.K, A.T. ve S.N. gözaltına alındı.

Şüphelilerin Tutuklanması

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan şüphelilerin, olay günü H.K.'nin kız arkadaşının A.T. ile birlikte S.N.'yi evine davet ettiği öğrenildi.

Çöp Konteynerindeki Bebeğin Bulunması

Yapılan araştırmalar sonucu, yeni doğan bebeğin S.N.'ye ait olduğu ve S.N.'nin bebeği bir çöp konteynerine bıraktığı tespit edildi. Olay, yerel halk arasında büyük bir üzüntü ve infiale yol açtı.

Bu trajik olayın ardından yetkililer, benzer durumların yaşanmaması için daha fazla önlem almayı planlıyor.