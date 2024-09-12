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Avcılar'da Yolculuk Dramı: Türkmen Uyruklu Genç Hayatını Kaybetti

Avcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu bir kişi kaza sonucu hayatını kaybetti, sürücü kaçtı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 05:22
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 05:22
Avcılar'da Yolculuk Dramı: Türkmen Uyruklu Genç Hayatını Kaybetti

Yol Geçişinde Trajik Olay

İstanbul'un Avcılar ilçesinde meydana gelen bir kaza, bölge sakinlerini derinden üzüntüye boğdu. Saadetdere Mahallesi'nde Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı Türkmenistan uyruklu Aganazar Kulyyvev (33) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay Yerinde Neler Oldu?

Aganazar Kulyyvev, geçiş yaptığı esnada bir araç tarafından hızlıca çarpıldı. Talihsiz kaza sonrasında sürücünün olay yerinden kaçması, durumu daha da trajik hale getirdi. Kaza sonrası, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi.

Emniyet Çalışmaları Devam Ediyor

Olay anında yapılan müdahalelere rağmen, Kulyyvev’in hayatını kaybetmesi, çevredeki insanları derinden sarstı. Emniyet güçleri, kaza sonrası kaçan sürücüyü tespit etmek için geniş çaplı bir araştırma başlattı.

Böyle trajik kazaların bir daha yaşanmaması temennisiyle, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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