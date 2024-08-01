Avcılar'daki Hurda Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Avcılar'da Yangın İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi'nde, Servis Sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm merkezinin hurda deposunda çıkan yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan alevler, olay yerine çağrılan çok sayıda itfaiye ve polis ekibi tarafından söndürüldü. Yangın ihbarı sonrası bölgeye intikal eden ekipler, öncelikle alevlerin geri dönüşüm tesisine sıçramasını önlemek amacıyla çeşitli tedbirler aldı. Yangın Kontrol Altına Alındı

Polis ekipleri, itfaiye araçlarının yangın bölgesine kolaylıkla ulaşabilmesi için caddede trafiği kapattı. İtfaiye ekiplerinin gösterdiği üstün çaba sonucunda yangın kısa bir süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili detayların araştırılması için ilgili kurumlar incelemelerine başladı.

Avcılar'da, bir geri dönüşüm merkezinin hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Avcılar'da, bir geri dönüşüm merkezinin hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Avcılar'da, bir geri dönüşüm merkezinin hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.