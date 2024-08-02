Avcılar'daki Mobilya Fabrikasında Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Avcılar'da Yangın Alarmsı Durum

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, Cihangir Mahallesi'nde yer alan bir mobilya üretim fabrikasında yangın çıktığı bildirildi. Beysan Sanayi Sitesi'nde bulunan 7 dönümlük alana yayılmış 3 katlı fabrikanın en üst katı, alevlerin etkisi altına alındı.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Fabrikanın ilk katında elektrik panosu yapımının gerçekleştirildiği belirtilirken, yangının diğer iki kata da sıçradığı tespit edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına müdahale devam ediyor.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Polis, yangının bulunduğu bölgenin etrafında güvenlik çemberi oluşturarak, çevredekilerin bölgeden uzaklaştırılmasını sağladı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürdürülmekte.