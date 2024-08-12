Avcılar'daki Otelde Yangın: Alevler Kontrol Altına Alındı

Yangın Olayı Avcılar'da Gerçekleşti

Avcılar'da bulunan bir otelin giriş katında meydana gelen yangın, büyük bir paniğe neden oldu. Cihangir Mahallesi Boncuk Sokak'taki 5 katlı otelin giriş katındaki odada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Acil Müdahale ve Tahliye Süreci

Yangının bildirilmesinin hemen ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay anında otelde bulunan müşteriler hızlı bir şekilde tahliye edilirken, itfaiye ekipleri alevlerin diğer odalara sıçramasını önlemek için etkili bir şekilde müdahale etti. Yangın Kontrol Altına Alındı

İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ancak yangın nedeniyle otelde önemli hasar meydana geldiği ifade ediliyor.