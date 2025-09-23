Avcılar TEM Otoyolu'nda Seyyar Satıcı Engelli Kişi 3 Araçlı Kazada Yaralandı

Kaza Ankara istikametinde minibüs, tır ve cipin karışmasıyla gerçekleşti

Avcılar TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada, üç araç karıştı. Olayda minibüs, tır ve cip yer aldı.

Kaza sırasında yolun taralı alanında peçete satan tekerlekli sandalyeli bir engelli kişiye de çarpıldı ve kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Kazaya bağlı oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.