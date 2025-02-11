Avcılar ve Başakşehir'de Kar Nedeniyle Okullar Tatil

İstanbul'da Kar Etkili Olmaya Devam Ediyor

İstanbul'un Avcılar ve Başakşehir ilçelerinde, yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime ara verildi. Bugün itibarıyla bu iki ilçede okulların tatil edildiği belirtildi.

Kar Yağışı ve Eğitim Durumu

Belediye yetkililerinin açıklamalarına göre, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, ulaşımda da zorluklar yaratırken, güvenliğin ön planda tutulması amacıyla tatil kararı alındığı ifade edildi.

Öğrenciler ve veliler için önemli bir gelişme olan bu durum, İstanbul'un diğer bölgelerinde de etkili olan soğuk hava dalgasının devam ettiği anlamına geliyor.