Avdagiç: Gastronomi, Kongre Turizmi ve Kültür İhracatının Kestirme Yolu

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 5. Global Gastroekonomi Zirvesi'nde gastronominin kongre katılımcıları aracılığıyla kültürü hızla tanıttığını ve ekonomik değere dönüştüğünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 12:17
İTO Başkanı Avdagiç: Gastronomi, kongreleri ve kültür ihracatını güçlendiriyor

5. Global Gastroekonomi Zirvesi'nden öne çıkanlar

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 5. Global Gastroekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, kongre için gelen katılımcıların şehrin kültürünü en hızlı ve etkileyici biçimde mutfağı aracılığıyla tanıyabileceğini belirtti. Avdagiç, "Gastronomi, kültür ihracatının en etkin ve kestirme yoludur." değerlendirmesini yaptı.

Avdagiç, beslenmenin insan yaşamı için en temel ihtiyaçlardan biri olduğunu söyleyerek, yeme-içmenin sadece besini ve enerjiyi sağlamanın ötesine geçtiği anda gastronominin devreye girdiğini vurguladı. Ona göre, bugün gastronomi yeme-içmenin sanata dönüştüğü bir dönemin adıdır.

İstanbul'un tarihî ve gastronomik mirası

Turizmin gelişmesinde tarihî ve doğal zenginliklerin belirleyici rol oynadığını ifade eden Avdagiç, İstanbul'un 8 bin 500 yıllık tarihinin üzerinde yükselen güçlü bir gastronomi kültürü olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin zengin mutfak geleneğine dikkat çeken Avdagiç, Evliya Çelebi'nin yolculuğunda kaydettiği 2 bin 246 gıda maddesi örneğini vererek ülkenin büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Avdagiç, gastronominin küreselleşme ve tek tipleşmenin kabul görmediği, özgünlüğünü koruyan bir alan olduğunu belirtti ve bu potansiyelin doğru değerlendirildiğinde şehre ve ülkeye ekonomik zenginlik sağlayacağını vurguladı.

Kongrelerin gastronomiye etkisi

Avdagiç, toplantı ve kongre katılımcılarının dünyanın en çok harcama yapan turist kesimi arasında olduğunu belirterek, bu ziyaretçilerin şehir tercihinde yerel lezzetlere ve kültürel detaylara önem verdiğini söyledi. Bu bağlamda gastronominin, ITO ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) olarak yürütülen çalışmaları olumlu etkilediğini ifade etti.

Konuşmasında ayrıca ICVB'nin 2024'te 86 uluslararası kongreye ev sahipliği yaptığını ve Uluslararası Kongre ve Toplantılar Birliği verilerine göre İstanbul'un geçen yıl dünya kongre şehirleri sıralamasında yükselerek 2015'ten bu yana ilk kez ilk 20 şehir arasına girdiğini hatırlattı.

Avdagiç, son olarak kongrelerin sadece bilgi paylaşımının değil, aynı zamanda yerel lezzetlerin ve kültürel mirasın dünyaya tanıtıldığı önemli sahneler olduğunu vurguladı.

