Avn'dan AB'ye Çağrı: İsrail Lübnan'dan Çekilsin, Esirler İade Edilsin

Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Avrupa Birliği'ne (AB) İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmesi ve Lübnanlı esirlerin serbest bırakılması için baskı yapma çağrısında bulundu. Avn, bu talebini Baabda Sarayı'nda Avrupa Dış Eylem Servisi Barış, Güvenlik ve Savunma Genel Sekreter Yardımcısı Charles Fries ve AB Büyükelçisi Sandra De Waele ile gerçekleştirdiği görüşmede yineledi.

Avn görüşmede, 'Lübnan, dost ülkelerden özellikle de AB'den, İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesi, günlük saldırılarını durdurması ve Lübnanlı esirleri iade etmesi için baskı yapmasını talep ediyor.' ifadelerini kullandı.

Güvenlik, ordu ve işgalin devamı

Avn, talepler karşılanmazsa ülke genelinde istikrarsızlığın süreceğini ve ordunun silahların yalnızca meşru güvenlik güçlerinde toplanmasını öngören planının hayata geçirilemeyeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı, ordunun Litani Nehri'nin güneyi dahil olmak üzere ülke genelinde konuşlandırıldığını ancak İsrail'in 27 Kasım 2024'te varılan anlaşmaya aykırı şekilde hâlâ bazı bölgeleri işgal etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

İsrail'in Ekim 2023'te Lübnan'a başlattığı saldırı, Eylül 2024'te tam ölçekli savaşa dönüşmüş; bu süreçte 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı. Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında varılan ateşkese rağmen, İsrail anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal etti. Ayrıca İsrail, uzun yıllardır işgal altında tuttuğu bölgelere ek olarak son savaş sırasında ele geçirdiği 5 tepede işgalini sürdürüyor.

Silahların toplanması kararı ve siyasi tepkiler

Lübnan Bakanlar Kurulu, 5 Ağustos'ta Hizbullah'ın silahları dahil ülkedeki tüm silahların devletin tekelinde toplanması kararını kabul etmiş, orduya 2025 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere bir plan hazırlama görevi vermişti. Buna karşın Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, İsrail Lübnan topraklarından tamamen çekilmedikçe, saldırılarını durdurmadıkça, esirleri serbest bırakmadıkça ve yeniden imara başlanmadıkça Hizbullah'ın silahlarını teslim etmeyeceğini defalarca vurgulamıştı.

Hükümet ise 12 Eylül'de, ordunun silahların devletin tekeline alınması planını onaylamış ve içeriğini gizli tutma kararı almıştı. Avn, AB'nin Lübnan ordusuna güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla verdiği desteği memnuniyetle karşıladıklarını da belirtti.