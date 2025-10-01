Avrasya Tüneli, Meme Kanseri Farkındalığı İçin Pembe Işıkla Aydınlatıldı

Avrasya Tüneli, Meme Kanseri Farkındalığı İçin Pembe Işıklarla Aydınlatıldı

İstanbul'da Avrasya Tüneli, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında pembe renkle aydınlatıldı.

Kampanya ve Anonslar

Kansersiz Yaşam Derneği öncülüğünde yürütülen farkındalık çalışması kapsamında tünelde sürücülere meme kanseriyle ilgili bilinçlendirici anonslar yapıldı.

Anons şu ifadeleri içerdi:

"Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri, erken teşhis edildiğinde tedavi şansı oldukça yüksektir. Meme Kanseri farkındalığı kapsamında Kansersiz Yaşam Derneği kadınları düzenli kontrollerini yaptırmaya ve sevdiklerini de bu konuda bilinçlendirmeye davet ediyor. Kendi kendine muayene, düzenli doktor kontrolü ve bilinçli yaşam alışkanlıklarıyla her yıl binlerce hayat kurtarabiliyor. Avrasya Tüneli olarak, biz de bu konuda farkındalık yaratmak adına 1 Ekim tarihinde gişelerimizi pembe ışıkla aydınlatıyoruz. 'Bir kontrol bir hayat demektir' diye yola çıkan Kansersiz Yaşam Derneği'nin bu değerli çağrısına destek veriyoruz."

Yarın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü de pembe renk ışıkla aydınlatılacak.