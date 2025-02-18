Avrupa, ABD'den Ukrayna İçin Güvenlik Garantisi Talep Etti

Avrupa Ülkeleri, Ukrayna İçin ABD'den Güvenlik Garantisi İstedi

Ukrayna'da yaklaşık 3 yıldır süren savaşın sona erdirilmesi amacıyla Rusya ve ABD arasında artan diplomatik temaslar, Avrupa'daki güvenlik endişelerini derinleştiriyor. Bu bağlamda, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen olağanüstü güvenlik zirvesinde, Avrupa liderleri barışın sağlanması için kıtanın da dahil edilmesi gerektiğini vurgulayarak, ABD'den Ukrayna için güvenlik garantisi talep etti.

Paris'teki Kritik Zirve

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önderliğinde gerçekleşen bu zirve, Rusya ile ABD arasında yapılan görüşmelerin yoğunlaştığı bir dönemde, Avrupa'nın da masada yer alması gerektiğini gösterdi. Avrupa devletleri, Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanması için garantilerin verilmesi gerektiğine dair güçlü bir mesaj gönderdi.

ABD'nin Pozisyonu ve Avrupa'nın Rolü

Zirveye katılan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa'nın Ukrayna için güvenlik garantileri sağlamaya hazır ve istekli olduğunu ifade etti. Rutte, Avrupa'nın kendi güvenliğine yapması gereken yatırımları artırma konusunda da istekli olduğunu belirtti.

ABD yönetiminin, Ukrayna'nın güvenlik garantilerini Avrupa'nın üstlenmesini önerdiği bu süreçte, İngiltere Başbakanı Keir Starmer de Avrupa'nın kendi güvenliğine yatırım yapma zorunluluğuna dikkat çekti. Starmer, Rusya'nın yeniden saldırılarından korunmanın tek yolunun ABD'nin sağladığı güvenlik garantileri olduğunu vurguladı.

Güvenlik ve Sorumluluk Paylaşımı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Avrupa ile ABD arasında güvenlik ve sorumluluk paylaşımında bir bölünme olmaması gerektiği görüşünü dile getirerek, NATO'nun birlikte hareket etme ve riski paylaşma prensibi üzerinde durdu.

Ancak, zirve öncesinde İngiltere Başbakanı Starmer, Ukrayna'ya barış gücü gönderme konusunda hazır olduklarını belirtirken, diğer Avrupa liderlerinin bu konudaki çekinceleri, AB içinde farklı görüşlerin bulunduğunu düşündürdü. Almanya ve İspanya liderleri, barış müzakereleri başlamadan önce Ukrayna'ya asker göndermenin 'erken ve yanlış' olacağı görüşünü paylaştı.

Güçlü Bir Barış Masası İçin Ortak Ses

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, union olarak Ukrayna'ya destek verdiklerini ve barış masasında ülkenin güçlü bir pozisyonda olması gerektiğinin önemine dikkat çekti. Onlar, sağlanacak barışın, Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü ile güvenlik garantileriyle birlikte gelmesi gerektiğini vurguladılar.

ABD-Rusya Diplomatik Görüşmelerinin Artışı

Öte yandan, ABD ile Rusya arasında yapılan diplomasi trafiği sürerken, üst düzey yetkililerin Suudi Arabistan'da bir araya geleceği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin "çok yakında" olabileceğini kaydederek, savaşın sonlandırılmasına yönelik çabaların devam edeceğini belirtti.