Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Avrupa Birliği Belaruslu 28 Kişiye Yaptırım Uyguladı

AB, Belarus`ta sivil toplum ve aktivistlere yönelik baskı nedeniyle 28 vatandaşa yaptırım getirdi.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 12:59
Avrupa Birliği Belaruslu 28 Kişiye Yaptırım Uyguladı

Avrupa Birliği'nden Belarus'a Yaptırım

Avrupa Birliği (AB), Belarus'un yönetimindeki insan hakları ihlalleri nedeniyle 28 Belaruslu kişiye yaptırım uygulama kararı aldı. Bu yaptırımlar, sivil toplum üyeleri ve aktivistler üzerindeki baskılar ve hak ihlalleri nedeniyle yürürlüğe girdi.

Yaptırımların Sebepleri

AB Konseyi, yaptırım listesine alınan isimler arasında İçişleri Bakanlığı'na bağlı Organize Suç ve Yolsuzlukla Mücadele Ana Dairesi (HUBAZiK) yetkililerinin de bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, HUBAZiK'in aktivistlere yönelik keyfi tutuklamalar ve işkence uygulamaları gibi sorunlarda başrol oynadığı belirtildi.

Listeye Dahil Edilen İsimler

Yaptırım listesine giren 28 kişi arasında savcılar, yargıçlar, cezaevi yöneticileri ve Belarus Telgraf Ajansı'nın (BelTA) yöneticileri yer alıyor. Ayrıca STV kanalında yayınlanan 'Senato' isimli programın sunucusu da yaptırım listesine dahil oldu. Bu bireyler, hükümetin propagandasını yapmak, yanlış bilgi yaymak ve muhalefete karşı nefreti teşvik etmekle suçlanıyor.

Yaptırımların Kapsamı

Bu yeni tedbirler ile birlikte, AB'nin Belarus'a yönelik hedef alınan kişi sayısı 261'e, kuruluş sayısı ise 37'ye yükseldi. Yaptırımlar; varlıkların dondurulması, AB vatandaşlarının bu kişilere fon sağlamasının yasaklanması ve seyahat kısıtlamaları gibi maddeleri içeriyor.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete de yayımlandı! Bu şartı sağlayan kariyerine memur olarak devam edecek

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!

VPN tehlikesi! Instagram’a böyle girenler dikkat! İzleniyorsunuz

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

VPN tehlikesi! Instagram’a böyle girenler dikkat! İzleniyorsunuz

Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!

Resmi Gazete de yayımlandı! Bu şartı sağlayan kariyerine memur olarak devam edecek

Yüzde 0 faiz ile TOGG almanın kapısı açıldı! 400.000 TL fiyatta faizler sıfırlandı

Başvurular bugün başladı! Yeni dönemde yüksek maaş ile akademik kadroda yer alabilirsiniz

5 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: Yeni Başlangıçlar ve Motivasyon Dolu Bir Gün

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!