Avrupa Birliği Belaruslu 28 Kişiye Yaptırım Uyguladı

Avrupa Birliği'nden Belarus'a Yaptırım

Avrupa Birliği (AB), Belarus'un yönetimindeki insan hakları ihlalleri nedeniyle 28 Belaruslu kişiye yaptırım uygulama kararı aldı. Bu yaptırımlar, sivil toplum üyeleri ve aktivistler üzerindeki baskılar ve hak ihlalleri nedeniyle yürürlüğe girdi.

Yaptırımların Sebepleri

AB Konseyi, yaptırım listesine alınan isimler arasında İçişleri Bakanlığı'na bağlı Organize Suç ve Yolsuzlukla Mücadele Ana Dairesi (HUBAZiK) yetkililerinin de bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, HUBAZiK'in aktivistlere yönelik keyfi tutuklamalar ve işkence uygulamaları gibi sorunlarda başrol oynadığı belirtildi.

Listeye Dahil Edilen İsimler

Yaptırım listesine giren 28 kişi arasında savcılar, yargıçlar, cezaevi yöneticileri ve Belarus Telgraf Ajansı'nın (BelTA) yöneticileri yer alıyor. Ayrıca STV kanalında yayınlanan 'Senato' isimli programın sunucusu da yaptırım listesine dahil oldu. Bu bireyler, hükümetin propagandasını yapmak, yanlış bilgi yaymak ve muhalefete karşı nefreti teşvik etmekle suçlanıyor.

Yaptırımların Kapsamı

Bu yeni tedbirler ile birlikte, AB'nin Belarus'a yönelik hedef alınan kişi sayısı 261'e, kuruluş sayısı ise 37'ye yükseldi. Yaptırımlar; varlıkların dondurulması, AB vatandaşlarının bu kişilere fon sağlamasının yasaklanması ve seyahat kısıtlamaları gibi maddeleri içeriyor.