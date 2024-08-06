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Avrupa Birliği'nden Bangladeş'teki Gelişmelere Dikkat

AB, Bangladeş'teki son olayları izliyor ve sükunet çağrısı yapıyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 10:51
Avrupa Birliği'nden Bangladeş'teki Gelişmelere Dikkat

Avrupa Birliği'nden Bangladeş'e Sükunet Çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Bangladeş'te meydana gelen son gelişmeleri dikkatle takip ettiğini ve sükunet ile itidal çağrısında bulunduğunu duyurdu.

Açıklama ve Duygular

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bangladeş'teki mevcut durum hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, "İnsan haklarına ve demokratik ilkelere saygı gösterilmesi çerçevesinde, barışçıl bir geçişin sağlanması son derece önemlidir." ifadelerine yer verildi. Ayrıca, son günlerdeki protestolarda yaşanan can kayıpları için de üzüntü duyulduğu vurgulandı.

Barışçıl Çözümler için Umut

General Waker-Uz-Zaman tarafından yapılan açıklamada, mevcut durumun barışçıl bir şekilde çözüleceği ve yasa dışı cinayetlerin tarafsız bir şekilde soruşturulacağına dair güvenceler verildiği belirtildi.

AB, "İnsan hakları ihlallerinin soruşturulması ve keyfi gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması" çağrısında bulundu.

Protestolar ve Olaylar

Bangladeş'te, 1971 Bağımsızlık Savaşı sırasında yer alan kişilerin çocuklarına kamu sektöründe kontenjan ayrılması kararının ardından, Temmuz ortasında öğrenciler başta olmak üzere pek çok kişi sokaklara dökülmüştü.

Yüksek Mahkeme'nin kontenjan oranlarını düşürmesi ile protestolar sona erdiği duyurulmuştu. Ancak gösterilerde yaşanan şiddet olayları sonrası Cemaat-i İslami Partisi ve bağlı öğrenci hareketinin yasaklanmasının ardından protestocular, hayatını kaybedenler için adalet talep etmeye başladı.

Can Kaybı ve Gözaltılar

Bangladeş'teki olaylarda toplamda 300 kişi hayatını kaybederken 10,000 kişi gözaltına alındı.

Bu süreçte, Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmek zorunda kaldı. Protestocular ise Hasina'nın resmi konutuna baskın düzenledi.

Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, siyasi parti temsilcileri ile bir araya gelerek Hasina'nın istifa ettiğini ve yeni bir geçiş hükümeti kurulacağını açıkladı.

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