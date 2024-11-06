Avrupa Birliği'nden Trump'a İşbirliği Çağrısı

AB Yönetiminden Trump'a Davet

Avrupa Birliği (AB), ABD başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ı tebrik ederek, iki taraf arasında güçlü bir işbirliği çağrısında bulundu. Bu çerçevede, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel açıklamalarda bulundu.

Ursula von der Leyen'in Açıklamaları

Ursula von der Leyen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Donald Trump'ı içtenlikle kutluyorum." diyerek, transatlantik ortaklıklarının önemine vurgu yaptı. Leyen, "AB ve ABD, yalnızca müttefik değil, aynı zamanda halklarımız arasında 800 milyon vatandaşı bir araya getiren gerçek bir ortaklık ile birbirimize bağlıyız. Bu nedenle, onlara hizmet etmeye devam eden güçlü bir transatlantik gündem üzerinde birlikte çalışmalıyız." dedi.

Charles Michel'den İşbirliği Mesajı

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, tebrik mesajında, "AB ve ABD kalıcı bir ittifaka ve tarihi bir bağa sahiptir. Müttefikler ve dostlar olarak AB, yapıcı işbirliğini sürdürmeyi dört gözle bekliyor." şeklinde ifadelerde bulundu.

AB'nin Gelecek Vizyonu

Michel, ayrıca AB'nin güçlü, birleşik, rekabetçi ve egemen bir partner olarak stratejik gündem doğrultusunda kendi yolunu izleyeceği mesajını verdi. Trump'ın başkanlık yaptığı 2017-2021 yılları arasında Washington ve Brüksel arasındaki ilişkiler gerilimli bir süreç geçirmişti. AB yönetimi, Trump'ın olası zaferi için hazırlıklarda bulunuyordu.