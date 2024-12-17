DOLAR
34,99 -0,14%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.968,72 0,35%
BITCOIN
3.749.442,97 -1,08%

Avrupa Birliği, Şam'daki Temsilciliğini Yeniden Açacak

Avrupa Birliği, Suriye'deki durumu iyileştirmek için Şam'da temsilciliğini yeniden açma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 14:04
Avrupa Birliği, Şam'daki Temsilciliğini Yeniden Açacak

AB, Şam'da Temsilciliğini Yeniden Faaliyete Geçiriyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Şam'da AB temsilciliğini yeniden açacaklarını açıkladı. Kallas, bu duyuruyu Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yapılan Suriye konulu oturumda yaptı.

Kallas, iç savaş sırasında Şam'dan Beyrut'a kaydırılan AB misyonundan dolayı, üst düzey diplomatik bir heyetin Şam'a gönderildiğini hatırlattı ve "Yeni liderlik ve sivil toplum ile ihtiyatlı bir şekilde etkileşime girmek için bir sürece başladık" ifadelerini kullandı.

Kallas, "AB'nin Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açmaya hazırız. Bunun tekrar tam olarak faaliyete geçmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bölgesel İşbirliği Vurgusu

Bu adımın yapıcı bir etkileşim sağlamak açısından kritik önem taşıdığını belirten Kallas, Suriye'nin olumlu ama belirsiz bir gelecekle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Etnik ve siyasi anlayış birliği için bölgesel aktörlerle işbirliğinin gerekliliğine dikkat çekti. Kallas, "Bu nedenle Arap ülkeleri, Birleşmiş Milletler, ABD ve ayrıca Türkiye ile bir araya gelmek ve ortak ilkeler ile mesajları yeni liderliğe iletmek son derece önemlidir" dedi.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya 500 Milyon Dolar Kredi Onayı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, PKK ve DEAŞ ile Mücadelede Tek Ülke
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i Kabul Etti
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB Açıklaması: 'Ortak Çıkarlarımız Esir Edilememeli'
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB İlişkilerinin Güçlendirilmesi Gerektiğini Vurguladı
6
Avrupa Birliği, Şam'daki Temsilciliğini Yeniden Açacak
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leyen ile Suriye Konusunda Anlaştıklarını Açıkladı

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!