Avrupa Birliği, Şam'daki Temsilciliğini Yeniden Açacak

AB, Şam'da Temsilciliğini Yeniden Faaliyete Geçiriyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Şam'da AB temsilciliğini yeniden açacaklarını açıkladı. Kallas, bu duyuruyu Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yapılan Suriye konulu oturumda yaptı.

Kallas, iç savaş sırasında Şam'dan Beyrut'a kaydırılan AB misyonundan dolayı, üst düzey diplomatik bir heyetin Şam'a gönderildiğini hatırlattı ve "Yeni liderlik ve sivil toplum ile ihtiyatlı bir şekilde etkileşime girmek için bir sürece başladık" ifadelerini kullandı.

Kallas, "AB'nin Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açmaya hazırız. Bunun tekrar tam olarak faaliyete geçmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bölgesel İşbirliği Vurgusu

Bu adımın yapıcı bir etkileşim sağlamak açısından kritik önem taşıdığını belirten Kallas, Suriye'nin olumlu ama belirsiz bir gelecekle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Etnik ve siyasi anlayış birliği için bölgesel aktörlerle işbirliğinin gerekliliğine dikkat çekti. Kallas, "Bu nedenle Arap ülkeleri, Birleşmiş Milletler, ABD ve ayrıca Türkiye ile bir araya gelmek ve ortak ilkeler ile mesajları yeni liderliğe iletmek son derece önemlidir" dedi.