Avrupa Birliği, Senegal'e Düzensiz Göçle Mücadele İçin 30 Milyon Euro Destek Sağlayacak

AB'den Senegal'e Önemli Destek

Avrupa Birliği (AB), düzensiz göçle mücadele etme amacıyla Senegal'e 30 milyon avro destek sağlama kararı aldı. Bu destek, Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen basın toplantısında duyuruldu.

Jutta Urpilainen'den Açıklama

AB Komisyonu Uluslararası Ortaklıklardan Sorumlu Üyesi Jutta Urpilainen, Senegal hükümetinin talebi üzerine bu destek paketinin onaylandığını açıkladı. Urpilainen, bu yardımın, Senegal'in göçmenlere yardım etme kapasitesini artırmak ve insan kaçakçılığıyla mücadele etmek amacıyla kullanılacağını belirtti.

Mevcut Projeler ve Durum

AB, halihazırda Senegal'in düzensiz göçle mücadelesine katkıda bulunmak için 5,75 milyon avroluk projeyi de finanse etmektedir. Senegal, Avrupa'nın Afrika'ya en yakın noktası olan İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na geçmek isteyen kaçak göçmenler için önemli bir çıkış noktası konumundadır.

Düzensiz Göçün Çağrısındaki Artış

Senegallilerin yanı sıra komşu ülkelerden gelen göçmenler, derme çatma teknelerle Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışmaktadır. Yerel dil olan Volofça'da kullanılan "Barça wala Barshak" ifadesi, "Ya İspanya ya ölüm" anlamına gelmekte olup, gençler arasında artan göç sorununu özetlemektedir.

Tehlikeli Yolculuklar

Dakar açıklarından Kanarya Adaları'na ulaşmak için ortalama 938 deniz mili (1700 kilometre) yol kat edilmesi gerekmektedir. Bu yolculuk genellikle 4 ila 7 gün sürmekte ve sıklıkla derme çatma teknelerin alabora olması ile sonuçlanmaktadır.

Ölümler ve Kaybolmalar

İspanyol sivil toplum örgütü Caminando Fronteras, bu yılın başından 31 Mayıs'a kadar Afrika'dan düzensiz yollarla Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken 5 bin 54 kişinin ya öldüğünü ya da kaybolduğunu bildirmiştir. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemindeki rakamdan çok daha fazladır ve her gün ortalama 33 kişinin kaybolduğu ya da hayatını kaybettiği vurgulanmaktadır.