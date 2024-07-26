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Avrupa Birliği Terör Listesini Güncelledi: The Base Ekleniyor

AB, terör listesine The Base adlı aşırı sağcı grubu da ekleyerek önemli bir güncelleme yaptı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 16:17
Avrupa Birliği Terör Listesini Güncelledi: The Base Ekleniyor

AB, Terör Listesine Yeni Bir Ekleme Yaptı

Avrupa Birliği (AB), terörizmle mücadele kapsamındaki terör listesine önemli bir güncelleme yaptı. Daha önce PKK ve DHKP-C gibi örgütlerin bulunduğu listede şimdi ABD merkezli aşırı sağcı grup olan "The Base" de yer alıyor.

Yapılan Açıklama

AB Konseyi, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, terörist kabul edilen grupların finansal varlıklarının dondurulması gibi yaptırımlar uygulandığını duyurdu. The Base'in, 2018 yılında Rinaldo Nazzaro tarafından kurulduğu ve terör eylemlerinde bulunan aşırı sağ bir grup olarak tanımlandığı belirtildi.

Finansal Yaptırımlar ve Yasaklar

AB, The Base'in finansal varlıklarının ve ekonomik kaynaklarının dondurulmasına karar verirken, üye ülkelerinin bu örgüte herhangi bir finansal destek sağlamasını yasakladı. Örgütün ilk kez yer aldığı terör listesi ise 11 Eylül 2001'deki saldırılardan sonra oluşturulmuştu.

The Base'in Faaliyetleri

The Base, sadece Avrupa Birliği ülkelerinde değil, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve İngiltere gibi ülkelerde de "terör örgütü" olarak tanınıyor. Örgüt, 2020 yılında ABD'nin Virginia eyaletinde bir mitingde saldırı planladığı iddialarıyla gündeme geldi. Ayrıca, üyeleri için Kuzey Amerika bölgesinde askeri eğitim kampı düzenliyor.

Ayrıca Geçtiğimiz Yılın Operasyonu

Europol, geçtiğimiz yıl yapılan bir operasyonda, The Base'in 5 üyesini şiddet yanlısı aşırılıkçı propaganda yapmak, yeni üyeler kazanmak ve 3D baskı yöntemiyle silah yapma kılavuzları paylaşmak gibi terörist faaliyetlerinden dolayı yakalanmıştı. Bu operasyon sırasında ele geçirilen silahların, örgütün terör eylemi yapma hazırlığında olduğunu gösterdiği ifade edildi.

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