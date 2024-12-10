Avrupa Borsaları Düşüşle Kapatıldı: Stoxx Europe 600 Yüzde 0,52 Azaldı

Avrupa Borsaları Düşüşle Kapatıldı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,52 değer kaybıyla 518,49 puana geriledi.

Ülke Bazındaki Endeks Değişiklikleri

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86 düşüşle 8.280,36 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,14 gerileyerek 7.394,78 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,08 değer kaybıyla 20.329,16 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 34.524,7 puana indi.

Parite ve Ekonomik Gelişmeler

Avro/dolar paritesi, Türkiye Saati ile 20.18 itibarıyla yüzde 0,4 düşerek 1,051 seviyesinde işlem görüyor. Avrupa piyasaları, ABD Merkez Bankası(Fed) faiz kararını etkileyebilecek olan ve yarın açıklanacak enflasyon verilerine odaklanmaya devam ediyor.