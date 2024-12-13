Avrupa Borsaları Düşüşle Kapatıyor: İtalya Hariç Tüm Ülkelerde Gerileme

Avrupa Borsaları Düşüşle Kapatıyor

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü İtalya hariç, düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,53 değer kaybederek 516,45 puana geriledi.

Ülke Bazında Borsa Endeksleri

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 düşerek 20.405,92 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 değer kaybıyla 7.409,57 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 gerileyerek 8.300,33 puana indi. Ancak İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,09 artarak 34.888,79 puana ulaştı.

Avro/Dolar Paritesi ve Ekonomik Veriler

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,25 değer kazanarak 1,049 seviyelerinden işlem gördü. Avrupa piyasaları, Almanya ve İngiltere'den gelen verileri olumsuz karşıladı.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'nın ihracatı, ABD ve Çin'den gelen talepteki daralmanın etkisiyle ekimde aylık bazda %2,8 ile beklentilerin üzerinde geriledi. Ayrıca, İngiltere ekonomisi de ekimde sanayi üretimindeki düşüşün etkisiyle aylık bazda %0,1 küçüldü.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ekimde, eylüle göre sabit kalırken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %1,2 düştü.