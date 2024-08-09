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Avrupa Borsalarında Yükseliş Eğilimi Devam Ediyor

Avrupa borsaları, küresel piyasalardaki sarsıntının ardından yükselerek haftayı olumlu kapattı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 19:37
Avrupa Borsalarında Yükseliş Eğilimi Devam Ediyor

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapanış Yaptı

Avrupa borsaları, küresel piyasalarda ortaya çıkan dalgalanmaların ardından toparlanma sürecine girdi. Bugün, haftanın son işlem gününde borsalar, olumlu bir kapanış gerçekleştirdi.

Stoxx Europe 600 Endeksi kapanışta yüzde 0,57 artışla 499,19 puana ulaştı. Diğer önemli endekslerde ise şu gelişmeler yaşandı:

  • İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,28 artarak 8.168,1 puana yükseldi.
  • Almanya'da DAX 40 endeksi %0,24 değer kazanarak 17.722,88 puana çıktı.
  • Fransa'nın CAC 40 endeksi %0,31 yükselişle 7.269,71 seviyesine ulaştı.
  • İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise %0,13 artışla 31.782,23 puana geldi.

Öte yandan, avro/dolar paritesi, TSİ 19:16 itibarıyla yerinde seyrederek 1,092 seviyesinden işlem gördü.

Küresel finansal piyasalarda, haftanın başında ABD'deki resesyon endişeleri nedeniyle meydana gelen ciddi satış baskısı, Avrupa borsalarında da belirgin bir düşüşe yol açmıştı. Ancak pazartesi günü yaşanan olumsuz tablo sonrası Avrupa piyasaları toparlanma eğilimi göstermeye başladı.

Ayrıca, Almanya'da temmuz ayı için açıklanan verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,3, yıllık ise %2,3 artış gösterdi; bu rakamlar piyasa beklentileriyle uyumlu bir seyir izledi.

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