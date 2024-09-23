Avrupa Borsalarında Yükseliş, İtalya Hariç

Avrupa Borsalarında Haftanın İlk Yükselişi

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü İtalya dışında bütün ülkelerde yükselişle tamamladı. Kapanışta, Stoxx Europe 600 endeksi %0,4 artış göstererek 516,32 puana ulaştı.

Ülkelerin Endeks Değerleri

İngiltere'deki FTSE 100 endeksi %0,36 değer kazanarak 8.259,71 puana, Almanya'nın DAX 40 endeksi %0,68 artarak 18.846,79 puana yükseldi. Fransa'da ise CAC 40 endeksi %0,1'lik bir artışla 7.508,08 puana yükseldi.

İtalya'daki Düşüş

İtalya'daki FTSE MIB 30 endeksi ise %0,24 değer kaybederek 33.679,8 puana geriledi. Bu durum, bahsi geçen haftadaki genel yükseliş trendiyle çelişiyor.

Para Piyasalarındaki Gelişmeler

Avro/dolar paritesi, Türkiye Saati ile 19:18 itibarıyla %0,34 düşerek 1,112 seviyelerinde işlem gördü.

Şirket Performansları

UniCredit, Commerzbank’taki hissesini %21'e yükseltirken, payını %29,9'a çıkarmak için gerekli başvuruda bulundu.

PMI Verileri

Almanya'da Ağustos ayında 48,4 puan olan bileşik PMI, Eylül'de 47,2 puana gerileyerek son 7 ayın en düşük seviyesine düştü. Avro Bölgesi’nde de Ağustos ayında 51 seviyesinde olan bileşik PMI, Eylül’de 48,9'a gerileyerek son 8 ayın en düşük seviyesini gördü.