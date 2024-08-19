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Avrupa Borsalarında Yükseliş Trendi Devam Ediyor

Avrupa borsaları, artışlarla haftaya başladı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,61 yükseldi.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 19:31
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 19:31
Avrupa Borsalarında Yükseliş Trendi Devam Ediyor

Avrupa Borsaları Pozitif Bir Başlangıç Yaptı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününde olumlu bir performans sergileyerek yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, %0,61 artışla 514,59 puana ulaştı.

Ülkeler Bazında Performanslar

İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,55 artışla 8.356,94 seviyesine, Almanya'da DAX 40 endeksi ise %0,54 değer kazanarak 18.421,69 puana yükseldi. Fransa'nın CAC 40 endeksi %0,7 artarak 7.502,01, İtalya'nın FTSE MIB 30 endeksi %0,68 yükselişle 33.266,32 puan olarak kaydedildi.

Değişen Döviz Kurları

TSİ 19:22 itibarıyla avro/dolar paritesi %0,35 artışla 1,107 seviyesinden işlem gördü.

Piyasalarda Genel Eğilim

Avrupa piyasaları, geçen hafta yaşanan toparlanma eğilimlerini sürdürmeyi başardı. Stoxx Europe 600'deki madencilik sektörü hisseleri %1,98, perakende sektörü hisseleri ise %1,57 oranında yükseldi.

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