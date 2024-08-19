Avrupa Borsalarında Yükseliş Trendi Devam Ediyor

Avrupa Borsaları Pozitif Bir Başlangıç Yaptı
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününde olumlu bir performans sergileyerek yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, %0,61 artışla 514,59 puana ulaştı.
Ülkeler Bazında Performanslar
İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,55 artışla 8.356,94 seviyesine, Almanya'da DAX 40 endeksi ise %0,54 değer kazanarak 18.421,69 puana yükseldi. Fransa'nın CAC 40 endeksi %0,7 artarak 7.502,01, İtalya'nın FTSE MIB 30 endeksi %0,68 yükselişle 33.266,32 puan olarak kaydedildi.
Değişen Döviz Kurları
TSİ 19:22 itibarıyla avro/dolar paritesi %0,35 artışla 1,107 seviyesinden işlem gördü.
Piyasalarda Genel Eğilim
Avrupa piyasaları, geçen hafta yaşanan toparlanma eğilimlerini sürdürmeyi başardı. Stoxx Europe 600'deki madencilik sektörü hisseleri %1,98, perakende sektörü hisseleri ise %1,57 oranında yükseldi.