Avrupa'nın güvenlik gündemi, ABD’nin askerlerini Avrupa'dan çekme ihtimali üzerine şekilleniyor. Avrupa ülkelerinin gizli servisleri ve politikacıları, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen ABD-Rusya müzakerelerinin, bölgedeki ABD askeri varlığını tehdit edebileceği endişesini taşıyor.

Bildirilenlere göre, Bild gazetesinde haberleştirilen durum, özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa'dan asker çekme talebini reddetmesine rağmen mevcut. Güvenlik analistlerine göre, bu müzakereler sonucunda Avrupa’nın birçok bölgesinden Amerikalı askerlerin geri çekilmesi ihtimali, ciddi bir kaygı yaratıyor.

Doğu Avrupalı bir güvenlik yetkilisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 1990 yılından sonra NATO’ya katılan üye ülkelerden ABD askerlerinin geri çekilmesi yönündeki talebiyle ilgili endişeleri dile getirdi. Bu durum, uzmanlar arasında Rus ordusunun eski Sovyet cumhuriyetlerini işgal etme riski olarak değerlendiriliyor.

Eski Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsberg, sosyal medya platformu X'te, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Avrupa'daki istikrar için NATO’nun 1997 sınırlarına geri dönmesi çağrısında bulunduğunu paylaştı. Bu durum, ABD askerlerinin bölgede kalmasının, Rusya'ya komşu ülkelerin bağımsızlığı açısından kritik bir güvence olarak değerlendirildiğini gösteriyor.

İtalya'nın da Kosova'dan ABD askerlerini çekmeye hazırlandığına dair iddialar, Avrupalı müttefiklerin Balkanlar'da Rusya'nın dostu Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve güçlü Sırp ordusuna karşı yalnız kalacakları endişesini artırıyor. Alman diplomatlar, bu durumu “akla yatkın” bir senaryo olarak tanımlıyor.

Şu anda yalnızca Almanya’nın Ramstein kentindeki ABD üssü ve İngiltere'deki hava üsleri aracılığıyla asker çekilmesinin tartışılmadığı bildiriliyor. Trump ve Putin arasında bir anlaşma sağlanması durumunda Avrupa’nın geri kalanının bu değişimlere karşı hazırlık yapması gerektiği vurgulanıyor.