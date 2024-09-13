Avrupa'da Ani Hava Değişimi: Hayat Olumsuz Etkilendi

Ani sıcaklık düşüşleri Avrupa genelinde doğal felaket uyarılarına yol açtı, ülkeler önlemler almaya başladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 17:04
Avrupa'da Ani Hava Değişimi: Hayat Olumsuz Etkilendi

Avrupa’da Hava Sıcaklıkları Düşüyor

Geçtiğimiz hafta sonu Avrupa genelinde hava sıcaklıklarının ani bir şekilde 30 derecelerden 0 derecelere düşmesi, birçok ülkede yaşamı etkiledi. Özellikle yoğun yağışlar ve kar, günlük hayatı sekteye uğrattı.

Avusturya: Dikkatli Olun!

Avusturya, ani hava değişiminden en çok etkilenen ülkelerden biri oldu. Uzmanlar, metrekareye 200 ila 300 litre yağmur düştüğünü bildirirken, Kuzey Alpler'deki kar yağışları 1300 ile 600 metre yükseklik arasında etkili oldu. Başkent Viyana dahil olmak üzere bazı bölgelerde acil olmayan işler ertelendi. Avusturya Demiryolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı demiryollarının kapandığını duyurdu.

Çekya: Sel Riski Artıyor

Çekya'da yoğun yağışlar ülkenin büyük bölgesini etkisi altına aldı. Merkez Kriz Yönetim toplantısı yapılarak, Bohemya-Moravya bölgesindeki sel riski değerlendirildi. Çevre Bakanı Petr Hladik, bu bölgedeki durumun kritik olduğunu belirtti.

Polonya: Teyakkuzda Olun

Polonya'da da yüksek yağışlar nedeniyle nehir yataklarının taşması sonucunda sel felaketlerinin yaşanabileceği durumu göz önünde bulundurularak yetkililer çeşitli önlemler aldı.

İtalya: İlk Kar Yağdığı Yerler

İtalya'nın kuzey bölgelerinde mevsimin ilk karı düştü. Colfosco kasabasındaki kar yağışları sürücüleri zor durumda bıraktı. Ayrıca, kuzeydeki bazı bölgelerde acil durumlar ilan edildi.

Almanya ve Fransa: Yağışlara Dikkat

Alman Meteoroloji Dairesi, Saksonya'da şiddetli yağmur ve olası sel felaketleri hakkında uyarılarda bulundu. Fransa'da ise soğuk hava dalgası etkili olmaya başladı ve bu yüzden sarı alarm emri verildi.

İngiliz Turistlere Uyarı

İngiltere Meteoroloji Ofisi, Avrupa'ya gidecek olan turistleri aşırı hava olaylarına karşı uyardı. Orta ve Güney Avrupa'da 200-300 mm yağış bekleniyor.

Sıcaklık değişimleri ve doğal felaketlerle dolu bir dönem, Avrupa’da yaşamı zorlaştırmayı sürdürüyor. Yetkililer, halkı tedbirli olmaya davet ediyor.

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