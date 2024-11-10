Avrupa'da Atatürk'ü Anma Törenleri: 86. Yıldönümü Kutlandı

Büyük Önder Atatürk, Avrupa'da Ebediyete İntikalinin 86. Yılında Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve büyük lideri Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Avrupa'daki temsilciliklerde düzenlenen törenlerle anıldı. Anma etkinlikleri, farklı ülkelerdeki Türk büyükelçiliklerinde ve konsolosluklarında coşkuyla gerçekleştirildi.

Brüksel'deki Tören

Büyük Önder Atatürk'ü anmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir tören düzenlendi. Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü ve birçok diplomat katıldı. Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve Askeri Ataşe Albay Çağrı Sağıroğlu'nun sunumu ile devam etti.

Büyükelçi Uysal, burada yaptığı açıklamada, Atatürk'ün çağlar ötesi bir lider olduğunu vurguladı ve Atatürk'ün evrimci bir devrimci olarak insanlık onurunu her şeyin üstünde gördüğünü belirtti.

Yunanistan ve İspanya'daki Anma Törenleri

Yunanistan'da Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende Büyükelçi Çağatay Erciyes, Atatürk'ün tarih boyunca ilham veren bir lider olduğunu ifade etti. İspanya'nın Madrid kentinde ise Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği'nde tören yapılarak Atatürk'e duyulan saygı bir kez daha vurgulandı.

Diğer Ülkelerdeki Törenler

Kuzey Makedonya, Kosova, İtalya, Almanya ve daha birçok Avrupa ülkesinde de anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Bu özel gün, Türk topluluklarının Atatürk’ü anma ve onun mirasını yaşatma arzularını bir kez daha ortaya koydu.

Tüm törenlerde, Atatürk'ün ideallerine bağlılık ve onun mirasını geleceğe taşımaya yönelik ortak bir mesaj verildi. Avrupa’daki Türk toplumları, liderlerine olan özlemlerini ve saygılarını çeşitli etkinlikler aracılığıyla dile getirmeye devam etti.

Bu önemli günde, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'in kuruluşunda emeği geçen tüm şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Avrupa'daki temsilciliklerde törenle anıldı. Kosova'da, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'nın (ortada) ev sahipliğinde düzenlenen anma törenine Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu (sağda), Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka (sağ 2), büyükelçilik çalışanları, ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Avrupa'daki temsilciliklerde törenle anıldı. Kosova'da, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'nın (ortada) ev sahipliğinde düzenlenen anma törenine Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu (sağda), Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka (sağ 2), büyükelçilik çalışanları, ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.