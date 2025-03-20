Avrupa'da Irkçılık Krizi: Saldırılar ve Ayrımcı Söylemler Artıyor

Avrupa'da Artan Irkçılık ve Ayrımcılık

Son yıllarda Avrupa ülkelerinde ırkçı saldırı ve söylemler endişe verici bir şekilde artış göstermiştir. Bu bağlamda, Fransa İçişleri Bakanlığına bağlı istatistik servisi SSMSI'nın raporuna göre, 2024 yılında Fransa'da ırkçı, yabancı düşmanı ve din karşıtı olarak kaydedilen 16 bin suç işlenmiştir. Bu suçların 9 bin 400'ü yüksek ve orta seviyedeki suç kategorisine girmektedir ve 2023'e göre %11 oranında bir artış göstermiştir.

Fransa'daki Durum

Fransa'da ırkçı suçların mağdurlarını çoğunlukla 25 ila 54 yaşındaki erkekler oluşturmakta ve bu kişiler genellikle Afrika kökenli yabancılar'dır. Başkent Paris'teki ırkçı suç oranının ülkenin geri kalanına göre 3-4 kat daha yüksek olduğu kaydedilmiştir. Ayrıca, Müslüman bireylere yönelik ırkçı saldırılar da artış göstermiştir. Geçtiğimiz yıl, bir Müslüman engelli kadın alışverişte saldırıya uğramış ve camilerin cephelerine ırkçı ifadeler yazılmaya devam edilmiştir.

İngiltere'deki Irkçı Saldırılar

İngiltere'de ise, polis, 2021-2022 döneminde, son 10 yılın en yüksek sayıda ırkçı saldırı ihbarını almıştır. Bu dönemde, toplam 109 bin 843 nefret suçu ihbarı yapılmış ve bu suçların %70'i ırkçı saldırılardan oluşmuştur. 2023'te ise, Müslüman oldukları düşünülen 1,029 kişi inançlarından dolayı saldırıya uğramıştır.

Hollanda'da Ayrımcılık Sorunları

Hollanda, ayrımcılığın en çok hissedildiği Avrupa ülkelerinin başında gelmektedir. Ülkede yapılan bir araştırmaya göre, her 10 kişiden biri ayrımcılığa uğradığını bildirmiştir. Ayrımcılıkta en sık dile getirilen nedenler arasında ırk, ten rengi ve milliyet yer almaktadır. Özellikle, aşırı sağcıların yükselişiyle birlikte, ırkçı söylemler ve davranışlar kayda değer bir artış göstermiştir.

Bosna Hersek'te Ayrılıkçı Söylemler

Bosna Hersek’teki Sırp Cumhuriyeti'nin Başkanı Milorad Dodik, ayrılıkçı söylemleriyle ülkede siyasi krize neden olmaktadır. Dodik, ülke içinde paralel yapıların kurulmasını hedefleyen bir süreç başlatmış ve bağımsızlık ilan edeceğini savunmuştur. Ayrıca, bölgede Müslümanlara yönelik baskılar ve camilere zarar verilmesi gibi olaylar da devam etmektedir.

Avrupa’da, ırkçı saldırılar ve ayrımcı söylemlerin artışı, sosyal huzursuzlukları da beraberinde getirmiştir. Bu durum, Avrupa toplumları için endişe verici bir gelişim olarak değerlendirilmektedir.