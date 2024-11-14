Avrupa'da İsrail'e Yönelik Eleştiriler Artarken, Siyasi Çıkarlar Nereye Gidiyor?

Avrupa'nın İsrail ile İlişkileri: Yeni Bir Dönem mi Başlıyor?

Son dönemde, Avrupa'da İsrail'e yönelik artan eleştirilerin ardında ne gerçekler yatıyor? Ramzy Baroud, The Palestine Chronicle editörü olarak bu durumu değerlendiriyor.

Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Tartışmalı Açıklamalar

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un, 14 Ekim'de Alman parlamentosunda yaptığı açıklamalarda, Hamas'ın sivilleri kullanma şekline dikkat çekmesi, yeni bir tartışma başlattı. Baerbock, "Hamas teröristleri insanların arkasına saklandığında, sivil yerler koruma statüsünü kaybeder," diyerek, İsrail'in Gazze'deki soykırımını dolaylı olarak savunma yoluna gitti.

Oysa ki, Filistinli savaşçıların sivillerin arkasına saklandığına dair inandırıcı bir kanıt yokken, aksine İsrail'in sivilleri canlı kalkan olarak kullandığına dair çok sayıda belgelenmiş vakalar mevcut.

Almanya ve Batılı Destekçilerinin İkili Standartları

Almanya, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin İsrail'i Gazze’de soykırım yapmaktan soruşturmasına rağmen, İsrail'e silah tedarik etmeye devam eden ülkelerden biri konumunda.

Aynı zamanda, Avrupa'nın en büyük İsrail destekçisi olarak dikkat çeken Almanya, diğer Batılı hükümetlerle birlikte, Gazze'deki soykırımı görünmez kılma çabasını sürdürüyor.

Farklı Sesler: İspanya ve İrlanda'nın Kararlılığı

İspanya ve İrlanda gibi bazı ülkeler ise İsrail'e yönelik eleştirilerini ardı ardına dile getirerek dikkat çekiyor. İspanya Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, Gazze'deki olayları soykırım olarak nitelendirmiş; bu açıklama, ülkelerin duruşunu net bir şekilde sergiliyor.

İspanya'nın Güney Afrika'nın UAD’de İsrail'i soykırımla suçlamak için katılma talebi ise bu noktada önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Fransa ve İtalya'nın Destekleri Sorgulanıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, geçtiğimiz günlerde Netanyahu'ya sınırsız destek beyan ederek, Filistin halkının maruz kaldığı duruma göz yummuyorlar. Ancak, dünya kamuoyunun ve kendi ulusal politikalarının baskıları nedeniyle, bu desteklerin geleceği belirsizliğe işaret ediyor.

Değişim Rüzgarları: Avrupa'nın Yeni Duruşu

İspanya, İrlanda, Norveç, Belçika gibi ülkelerle Avrupa'da bir değişim süreci başlıyor. Avrupa'nın önde gelen ülkelerinin stratejileri sorgulanmaya başlanırken, Netanyahu’nun askeri maceracılığı, Fransa ve İtalya’nın Orta Doğu’daki çıkarlarıyla çelişmeye başlıyor.

Sonuç olarak, Avrupa'nın İsrail politikalarında köklü bir değişim gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Şimdilik Avrupa'nın savaşı dönüştürecek bir gücü yok; >Netanyahu'nun stratejisi, ancak bölgedeki dinamiklerle ve Filistin halkının direnişiyle sınırlı kalabilir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.