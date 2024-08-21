Avrupa'da M Çiçeği Uyarısı: İthal Vakalar Artış Gösteriyor

Avrupa'da M Çiçeği Uyarısı

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), M çiçeği virüsü açısından Avrupa'daki durumun düşük risk seviyesinde olduğunu bildirdi. Ancak İskandinavya'daki İsveç örneğinde olduğu gibi ithal vakaların artış gösterebileceği konusunda ülkeleri uyardı.

Risk Değerlendirmesi

ECDC uzmanı Orlando Cenciarelli, Avrupa nüfusunun genelinde mevcut riskin "çok düşük" ve "düşük etki" seviyesinde olduğunu ifade etti. Ancak vakalarla temas eden bireylerde riskin yüksek seviyelerde olabileceğini belirterek, genel olarak sağlıklı kişilerin virüsü hafif geçireceklerini, yalnızca altta yatan sağlık sorunları bulunanların ciddi semptomlarla karşılaşabileceğini vurguladı.

İthal Vakalar ve Aşılama Durumu

Cenciarelli, 15 Ağustos'ta İsveç’te tespit edilen tek vaka hakkında bilgi vererek, ithal vakaların sayısının artmasının muhtemel olduğunu belirtti. Ülkelerin, ithal vakalarla başa çıkmak için hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade etti. Aşıların yalnızca yüksek risk gruplarına yönelik önerildiğini de sözlerine ekledi.

Geçen Yılın Verileri

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Temsilcisi Marc-Alain Widdowson, 2022 yılı yazında Avrupa genelinde toplam 27 bin vaka tespit edildiğini ve bu vakalar sonucu 10 ölüm kaydedildiğini açıkladı. Widdowson, Avrupa'nın virüsten korunabileceği konusunda umutlu olduklarını belirtti.

M Çiçeği Virüsü ve Yayılma Yolları

M çiçeği virüsü, enfekte kemirgenlerden veya hasta bireylerden geçiş yapabilir. Bulaşma; vücut döküntülerine doğrudan temas, bu döküntülerin bulaştığı eşyalarla, giysilerle veya vücut sıvılarıyla temasta gerçekleşir. Belirtiler genellikle virüsle temastan 5 ila 21 gün sonra kendini gösterir ve yüksek ateş, baş ve kas ağrıları, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk ve su çiçeğine benzer kabarcıklarla kendini gösterir.

Tedavi Yöntemleri

Özel bir tedavi yöntemi bulunmayan M çiçeği virüsü için antiviral ilaçlar kullanılarak tedavi edilir. Çoğu birey hastalığı hafif seyreder ve birkaç hafta içinde iyileşir. DSÖ, 2022 yılında virüsün adını, ırkçılık endişeleri nedeniyle "mpox" olarak değiştirmiştir.

Uluslararası Acil Durum İlanı

DSÖ, M çiçeği virüsünün yeni türünün (klad 1b) hızla yayılması sonucu, 14 Ağustos’ta virüsü "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan etmiştir.