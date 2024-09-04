Avrupa'da M Çiçeği Virüsü Uyarısı: Risk Düşük Ancak Hazırlıklıyız

Avrupa'da M Çiçeği Virüsü Uyarısı

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), M çiçeği virüsü ile ilgili yaptığı değerlendirmede, virüsün Avrupa'daki riskinin düşük seviyede kalmaya devam ettiğini ancak "ithal vakaların" artma ihtimaline karşı Avrupa ülkelerini hazırlıklı olmaya çağırdı.

Toplantıda Güncel Durum Ele Alındı

Avrupa Parlamentosu Çevre, Kamu Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komitesi (ENVI) tarafından düzenlenen toplantıda ECDC, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Avrupa Birliği Komisyonu Sağlık Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Kurumu (HERA) temsilcileri, M çiçeği virüsüne dair güncel durum ve hazırlıklar hakkında bilgi verdiler.

ECDC Direktörü'nden Açıklamalar

ECDC Direktörü Dr. Pamela Rendi-Wagner, Avrupa'da mevcut koşullar dahilinde salgın riskinin düşük olduğunu belirterek, 15 Ağustos'ta İsveç'te sadece bir vaka görüldüğünü aktardı. Ancak "ithal vaka" sayısının artma olasılığına dikkat çeken Rendi-Wagner, Avrupa ülkelerinin enfeksiyonları hızlı bir şekilde tespit etmeye hazır olmalarının kritik olduğunu vurguladı.

Afrika'daki Durum

Rendi-Wagner, Afrika'daki salgının gerçek boyutunun çok daha büyük olabileceğini belirtirken, ECDC'nin bu bölgedeki sağlık yetkililerine destek olmak için çalıştığını ifade etti. Özellikle Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi yerlerde sahada yapılan çalışmalar sayesinde, salgının kontrol altına alınmasına yardımcı olduklarını söyledi.

M Çiçeği Virüsü ile Kovid-19 Arasındaki Farklar

Dr. Rendi-Wagner, M çiçeği virüsünün Kovid-19 ile karıştırılmaması gerektiğini belirterek, her iki virüsün farklı bulaşma yöntemlerine ve risklere sahip olduğunu vurguladı. M çiçeği için mevcut aşılama yöntemlerine de dikkat çekti ve tüm nüfus için zorunlu olmadığını ifade etti.

M Çiçeği Virüsünün Bulaşma Yolları

M çiçeği virüsü, enfekte hayvanlardan veya bireylerden bulaşabiliyor. Vücut döküntüleriyle teması, enfekte eşyalardan bulaşma ve vücut sıvılarıyla etkileşim en yaygın bulaşma yolları arasında yer alıyor. Virüsün belirtileri, enfeksiyon sonrası 5 ila 21 gün içerisinde baş gösteriyor ve ateş, ağrılar, lenf bezlerinde şişlik gibi belirtilerle kendini gösteriyor.